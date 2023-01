Dichte mit Fichte

Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist hoch, Stadtverdichtung ein sehr virulentes Thema. Abgehalfterte Industrieareale bergen dafür enormes Potenzial. Der einstige Wirtschafspark in Götzis liegt am südlichen Kleinstadtrand und doch unweit vom Zentrum inmitten einer kleinteiligen Dorfstruktur. Im Süden steht noch ein viergeschoßiger Bürotrakt auf dem einstigen Industriegelände, an dessen westlichem Kopfende nun neben dem Parkplatz die Einfahrt in die Tiefgarage liegt. Ihre südliche Nachbarschaft bilden die drei verdrehten Baukörper des BBRZ – Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum. "Ursprünglich war hier eine Textilfirma", sagt Jürgen Stoppel von Baumschlager Eberle Architekten, der dieses Projekt geleitet hat. "Der ehemalige Wirtschaftspark war ein schwerer Sanierungsfall, es ging darum, das Ensemble als Teil des Quartiers zu begreifen und auch in die Nachbarschaft einzubinden." Das gesamte Quartier "Wirtschaftshof Kalkofenweg" umfasst 28.000 m2 Grundfläche, Baumschlager Eberle Architekten analysierten es genau, sie gewannen den Wettbewerb für die Parzelle mit den drei Wohn- und zwei angrenzenden Bürobauten klar.

"Wir stellten uns die Aufgabe, 64 Wohnungen in viergeschoßigen Häusern mit der sehr hohen Baunutzungsdichte 84 so zu bauen, dass – egal, wo man steht – Sichtkegel in alle Richtungen frei bleiben", sagt Stoppel. Sobald diese hohe Dichtezahl ruchbar wurde, formierte sich Widerstand, obwohl die Neubauten auch für das Quartier eine deutliche Verbesserung bringen: Sie schaffen nämlich eine Durchwegung des Wirtschaftsparks, der zuvor nie zugänglich war. "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier", meint Stoppel gelassen. "Alles Neue macht Angst." Längst verstummte jede Kritik. Die Wohnbauselbsthilfe hat 80 Prozent der Anlage als geförderte Wohnbauten errichtet und die restlichen 20 Prozent im Eigentum, beide sind von gleichermaßen hoher Qualität. Die polygonalen Baukörper wurden dreidimensional in ihrem städtebaulichen Kontext simuliert und in einem langen Prozess auf ihre Blickachsen hin optimiert. Den Architekten gelang es hervorragend, sie in das gewachsene Umfeld zu integrieren. Das liegt an der höchst präzisen Form der drei Häuser, ihrer Positionierung, Durchwegung und den sorgfältig begrünten Zwischenräumen. "Unsere Ausgangsbasis war, eine bessere Lebensqualität im Quartier zu erreichen. Man sollte keinesfalls gegen eine Wand laufen", sagt Stoppel. Die drei Häuser haben durchwegs runde Ecken, die den dahinterliegenden Loggien einen weich gefassten Panoramablick bieten. "Es gibt auch kein Wohnzimmer und keinen Balkon, der gegen eine Wand schaut. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Brüstungen in einer Höhe von 65 bis 70 cm von innen gesehen den maximalen Ausblick bieten." Die Brüstungen sind mit den Deckenkanten optisch zu horizontalen Bändern gefasst und um den gesamten Baukörper geführt. Ihre Metallverbrämungen schützen die Holzschindeln der Fassade auch vor Wasser. Sie wird in Würde altern und immer mehr in den grünen Freiraum einwachsen. Alle Häuser haben Fenster aus Kiefernholz, Gründächer, Photovoltaik, Wohnzimmer und Küche mit direktem Zugang auf die Loggia. Susanne Mähr und ihr Mann Manfred haben ihr altes Haus in Dornbirn verkauft, um hier in eine Eigentumswohnung einzuziehen. "Die Küche ist zwar klein, aber sehr praktisch.“ Sie geht direkt in den Essplatz und die anschließende Loggia über. "Es war die beste Entscheidung unseres Lebens", meinen die bei - den. "Dornbirn ist eine Stadt, Götzis ist ein Dorf. Die Leute grüßen dich und erzählen dir ihren halben Lebenslauf. Wir fühlen uns wohl."