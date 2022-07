Diamantenes Jubiläum

Ehrenreich Bereuter wurde vor 60 Jahren zum Priester geweiht.

Ein besonderes Fest durfte der langjährige und nunmehr pensionierte Pfarrer Ehrenreich Bereuter im Rahmen der Messfeier in der Basilika Maria Bildstein feiern. Vor 60 Jahren erhielt der im Jahre 1938 in Lingenau Geborene in Bregenz die Priesterweihe. Als ehemaliger Schüler des Privatgymnasiums Mehrerau war ihm die erste pädagogische Stelle im Marianum keine ungewohnte Aufgabe. Nach zehn Jahren führte ihn der Weg nach Thal bei Sulzberg. In der gleichen Zeit gab er Religionsunterricht an zwei Gymnasien. Diesen offenbar so überzeugend, dass er schließlich 1985 zum Fachinspektor für das Schulfach Religion ernannt wurde.