Mysteriöse Krankheitsfälle und ihre Aufklärung. Das Buch zur Netflix-Originalserie

Eine Frau, die unter unerträglichen Muskelschmerzen leidet. Ein Mann, der regelmäßig von heftigen Ohnmachtsepisoden befallen wird. Ein Mädchen, das bis zu Hunderte Male am Tag kurzzeitig gelähmt ist. Nicht immer ist bei einer Erkrankung sofort klar, was die Ursache ist. Manchmal vergehen Jahre, sogar Jahrzehnte, bis die Diagnose feststeht - und die Patienten werden mit ihrem Leid alleingelassen.

Die bekannte Internistin Dr. Lisa Sanders, deren New York Times Magazine-Kolumne »Diagnosis« erfolgreich von Netflix adaptiert wurde, nimmt sich dieser hoffnungslosen Fälle an und lässt uns an der nervenaufreibenden Suche teilhaben. Wie bei Dr. House schauen wir den Ärzten über die Schulter, spüren die Unsicherheit der Betroffenen und durchleben ihre Ängste und den Nervenkitzel - bis das Rätsel mithilfe des Internets, über das Ärzte, Patienten und Angehörige aus aller Welt ihr Wissen teilen, endlich gelöst ist.