Diät-Star nahm 140 Kilo ab: Wie geht es Lexi Reed heute?

Lexi Reed wurde durch ihren krassen Abnehm-Erfolg zu einem Star im Internet.

Trotzdem ist der Weg zu ihrer Traumfigur noch lang, denn sie trägt noch immer sehr viel überschüssige Haut mit sich herum. Nach einer Bauchdeckenstraffung 2018 will sie demnächst Beine und Arme in Angriff nehmen. "Damit fühle ich mich nicht wohl. Meine Beine sind meine größte Unsicherheit, was meinen Körper betrifft", erklärte sie in einem Instagram-Video.