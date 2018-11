Dezimiertes SC Fußach besiegt Dornbirner SV

Die Rheindelta-Truppe gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen Titelmitfavorit Dornbirner SV noch mit 3:2

Zwei grundverschiedene Halbzeiten bekamen die 300 Zuschauer zwischen dem Viertzehnten Fußach und dem Dritten Dornbirner SV zu sehen. Die Haselstauder lagen nach einer Viertelstunde nach Treffern von Bastian Bösch (13./Kopfball) und Julian Birgfellner (15.) schon mit einer komfortablen 2:0-Führung in Front. Die Dornbirner verabsäumten es nach dem Zweitore-Vorsprung den Sack endgültig zuzumachen. Zudem traf Exprofi Julian Erhart nur den Pfosten (30.). Doch das stark ersatzgeschwächte Fußach drehte die Partie nach Seitenwechsel trotz einer fast halbstündigen Unterzahl – Erdinc Aydemir wurde des Feldes verwiesen (67.) – noch mit 3:2 und sorgten für eine faustdicke Überraschung. Mit dem allerletzten Aufgebot und das nur mit neun Feldspielern in der Endphase gegen Dornbirner SV zu gewinnen ist schon was ganz Besonderes für den kleinen Klub und die Mannschaft“, sagt SC Fußach-Obmann David Olivotto. Mit Tobias Wirnsperger, Simon Brückler, Ivan Vrljic und Jakob Bösch stand ein starkes Quartett den Hausherren nicht zur Verfügung. Allerdings musste auch die Elf um DSV-Trainer Sebastian Trittinger mit Michael Gehrer, David Kovacec, Paul Hartmann, Harald Höfle, Haris Handanagic, Julian Franz und David Kirchmair gleich auf sieben Leistungsträger verzichten. Kevin Albrich gab nach seinem Rücktritt vor einem Jahr ein ungewolltes Comeback im DSV-Dress. Damit verpassten die Haselstauder auch den Sprung an die Tabellenspitze. Julian Erhart und Co. fielen auf den dritten Tabellenplatz zurück, aber haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Wolfurt. Matchwinner für Fußach war Goalgetter Martin Bartolini: Mit seinen Saisontoren dreizehn und vierzehn legte der 32-jährige Stürmer den Grundstein zur Sensation. Das umjubelte Siegtor kurz vor Schluss schoss er im Liegen (82.).