Dezimierte Wälder verlieren gegen die Jungbullen klar

Der EC Bregenzerwald unterliegt EC RB Juniors und muss um den Aufstieg zittern.

Weiterhin um die Pre-Playoffs zittern muss der EC Bregenzerwald, der zuhause den Red Bull Hockey Juniors deutlich mit 3:8 unterlag. In der Tabelle haben sie als Tabellendritter drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten EC-KAC Future Team. Zwei Spiele sind für beide Teams noch ausständig. Die Jungbullen wiederum werden die Qualification Round A definitiv auf dem ersten Platz beenden. Die Wälder erwischten sogar den besseren Start in die Partie, führten nach zehn Minuten mit 1:0 und gingen mit einem 1:1 in die erste Drittelpause. Im Mittelabschnitt zogen die Gäste aber auf 5:2 davon, um am Ende mit 8:3 zu gewinnen.