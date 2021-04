Devils Niederlage im zweiten Saisonspiel

In einem spannenden und umkämpften Spiel mussten sich die Blue Devils den Amstetten Thunder geschlagen geben.

Hohenems. Im zweiten Spiel der neuen Saison in der Division 1 der Österreichischen Footballliga ging es für die Blue Devils aus Hohenems im eigenen Stadion gegen die Amstetten Thunder. Das Spiel dabei von Beginn hart umkämpft, doch am Ende waren es zu viele Fehler auf Seiten der Emser und so mussten sich diese mit 9:27 geschlagen geben.