Devigili, Mathis und Giesinger holen Gold

Einen sehr gelungenen Wiedereinstieg in das internationale Turniergeschehen hatte das Trio beim Turnier in Maribor

Einen sehr gelungenen Wiedereinstieg, in das internationale Turniergeschehen, hatte der Vorarlberger, beim internationalem Einladungsturnier Alps im slowenischen Maribor. Unter dem strengen Covid-Konzept der WKF richtete der Slowenische Karateverband ein Turnier mit internationaler Beteiligung mit der Schweiz, aus Deutschland und dem österreichischem Nationalteam aus. Im Round-Robin-System (jeder gegen jeden) und in den internationalen Alters- und Gewichtsklassen präsentierten sich die heimischen Nachwuchsathleten schon sehr gut in Form.