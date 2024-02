Deutschrap-Szene trauert: BHZ-Mitglied verstorben

Schock in der Musik- und Schauspielszene: BHZ-Mitglied Pablo Grant stirbt mit 26 Jahren an einer Thrombose. Der talentierte Künstler hinterlässt eine große Lücke.

Die Musik- und Schauspielszene steht unter Schock nach der unerwarteten Verkündung des Todes von Pablo Grant. Der Künstler, bekannt als Mitglied von BHZ, ist am 6. Februar im jungen Alter von 26 Jahren an einer Thrombose verstorben, wie auf seiner offiziellen Seite mitgeteilt wurde.

Grants beeindruckende Karriere

Grant war einem breiteren Publikum durch seine Rolle als Kriminaloberkommissar Günther Márquez in der ARD-Reihe „Polizeiruf 110“, speziell in der Magdeburger Edition, sowie durch sein Debüt im Kino im Jahr 2016 in „Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs“ bekannt. Auch in der beliebten Serie „Tatort“ wirkte er mit.