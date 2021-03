Deutschland stoppt AstraZeneca-Impfungen

Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca werden in immer mehr EU-Staaten ausgesetzt.

Am Montagnachmittag kündigte die deutsche Regierung an, das Vakzin vorläufig nicht mehr zu verabreichen. Wenig später folgten auch Frankreich und Italien. In Wien tagte laut einer Sprecherin von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) das Impfgremium, um noch im Laufe des Abends zu entscheiden, wie Österreich weiter mit AstraZeneca umgehen wird.