Deutschland steht sensationell im WM-Finale

Dank eines 4:3-Sieges nach Verlängerung gegen die USA steht Deutschland im Finale der Eishockey-WM. Dort wartet morgen Kanada.

Nachdem sich im ersten Halbfinale der Eishockey Weltmeisterschaft Kanada gegen Lettland mit viel Mühe durchsetzen konnte, kam es am Abend zum zweiten Halbfinale zwischen den USA und Deutschland. Das erste Drittel hatte es gleich in sich und die USA gingen durch einen Doppelschlag von Tuch (2.) und Grimaldi (4.) früh mit 2:0 in Führung. Doch Deutschland kämpfte sich in das Spiel und kam durch Fischbuch (13.) und Szuber (17.) noch im ersten Drittel zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel hielt Deutschland weiter gut mit und brachte die US-Amerikaner vor allem zu Beginn in Bedrängnis. In weiterer Folge kam der Favorit aber wieder besser ins Spiel und ging durch Eyssimont in der 29. Minute mit 3:2 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Deutschland erkämpft sich Verlängerung

Im letzten Drittel startete die USA stark, verpasste jedoch trotz 5:0-Torschüssen in den ersten Minuten die Entscheidung. So blieb es ein enges Duell, bei dem sich Deutschland für den harten Kampf kurz vor Schluss mit dem 3:3 durch Noebels belohnte. Nachdem zu Beginn der Verlängerung die USA näher an der Entscheidung waren, hatte Deutschland vier Minuten vor Schluss Pech, als der Puck nach einer Abwehr des Torhüters auf dem Tor landete. Zwei Minuten vor dem Ende sorgte Tiffels nach einer schönen Einzelaktion mit einem perfekten Schuss in die Kreuzecke aber doch für die Entscheidung. Morgen kommte es somit zum WM-Finale zwischen Kanada und Duetschland.