Deutschland probt Warnsystem

Der bundesweite deutsche Warntag könnte auch einige Vorarlberger betreffen.

Laut Informationen deutscher Behörden, insbesondere dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übt Deutschland am Donnerstag, 8. Dezember, bundesweit für den Ernstfall. Im Rahmen des sogenannten "Warntags" wird um 11 Uhr die Funktionsfähigkeit des Warnkanals "Cell-Broadcast" geprobt. Dieser schickt eine Testwarnung an deutsche Handys. Auch in den Grenzgebieten wird die Warnung auf Mobiltelefone verschickt - wenn Sie also z.B. im Bodenseeraum eine Nachricht erhalten, keine Sorge - es ist nur eine Probe.