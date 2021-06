Deutschland nimmt Vorarlberg von Risikoliste

Freie Fahrt für den Tourismus: Deutschland nimmt Vorarlberg von der Liste der Risikoländer.

Wie Landeshauptmann Markus Wallner exklusiv gegenüber VOL.AT angab, nimmt Deutschland Vorarlberg von der Liste der Corona-Risikoländer. "Freie Fahrt für den Tourismus", so Wallner im VOL.AT-Gespräch.

Platter freut sich

"Dass Deutschland bekanntgegeben hat, Tirol ab Sonntag von der Roten Liste zu streichen, ist eine sehr gute Nachricht - auch für den Tourismus in unserem Land", freute sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Diese Entscheidung sei der erfreulichen Entwicklung bei den Neuinfektionen in Tirol zu verdanken. Das Land weise seit einigen Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 50 aus, so der Landeshauptmann.