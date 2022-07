Deutschland komplettiert Finale der Frauen-EM

Überaus effektive DFB-Elf besiegt Frankreich mit 2:1 und trifft im Endspiel am kommenden Sonntag im Londoner Wembley Stadion auf England.

Wie erwartet verlief das Duell ausgeglichen, die beiden Teams neutralisierten sich über weite Strecken der ersten Hälfte. Im Gegensatz zur ÖFB-Elf, die in der Offensive einige Akzente setzen konnte und drei Mal an Aluminium scheiterte, kamen die Französinnen zunächst kaum gefährlich vor das deutsche Tor.

Zwei Treffer vor der Pause

In Minute 40 gingen die deutschen Damen dann in Front. Nach einem Angriff über die rechte Seite war es Popp, die ihre Wucht im Zentrum zum wiederholten Male unter Beweis stellte und die Kugel zum 1:0 versenkte. Als bereits jeder mit diesem Halbzeitstand rechnete, kamen die Französinnen doch etwas glücklich zum Ausgleich. Diani kam vor dem Strafraum zum Abschluss, dieser ging an den Pfosten und via Rücken von DFB-Torfrau Frohms prallt und von dort über die Linie springt. Es war gleichzeitig der erste Gegentreffer für die Voss-Tecklenburg-Elf in diesem Turnier. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Katakomben.