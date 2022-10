Deutscher Verdächtiger im Fall Maddie angeklagt

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen mehrerer weiterer schwerer Sexualstraftaten gegen den deutschen Verdächtigen im Fall des verschwundenen britischen Mädchens Maddie erhoben.

Opfer zwischen zehn und 80 Jahren

Wie die Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt mitteilte, soll er die Taten in den Jahren 2000 bis 2017 in Portugal begangen haben. Die Opfer waren demnach Mädchen und Frauen zwischen etwa zehn und rund 70 bis 80 Jahren. Sie sind offenbar teilweise unbekannt, in den meisten Fällen verweisen die Ermittler auf Videoaufnahmen, die der Beschuldigte selbst anfertigte. In einem Fall wurde er an Ort und Stelle von der Polizei gestellt.