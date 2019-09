Ein 59-Jähriger wurde beim Paragleiten in Andelsbuch verletzt.

Deutscher Paragleiter prallte in Vorarlberg gegen Baum

Ein 59-jähriger Paragleiter aus Deutschland ist am Sonntag in Andelsbuch in Vorarlberg unweit der Bergstation Bezau gegen einen Baum geprallt und abgestürzt.

Wie die Polizei berichtete, erlitt der Deutsche dabei Rückenverletzungen. Er musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Feldkirch gebracht werden.

Der 59-Jährige war unmittelbar nach dem Start in Schwierigkeiten geraten. Er konnte den Start aber nicht mehr abbrechen und den Flug auch nicht kontrollieren, weshalb er gegen den Baum prallte.