Deutscher Lokführer zuckt aus - das Video geht viral

Über das Lautsprechersystem wendet sich er Lokführer an die Fahrgäste und ledert so richtig los. Jetzt drohen dem Lokführer ernsthafte Konsequenzen.

Bei der Deutschen Bahn sorgt die Durchsage eines entnervten Lokführers für Wirbel. Im Großraum Stuttgart hat die Deutsche Bahn ganz offensichtlich mit den S-Bahn-Zügen und der Lokführer lässt seinem Unmut darüber freien Lauf. In einer Lautsprecherdurchsage beschwert er sich: "Dass der Zug hier nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck herumfahren." Und der Wut-Lokführer sagt weiter: "Beachten Sie bitte, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Schrott sind. Mit diesem Sch*** hier, dürfen wir rumfahren."

Im Netz gefeiert

Das Video, auf dem die Durchsage zu hören ist, geht auf TikTok viral und kursiert aktuell im Netz. Obwohl dem Lokführer Konsequenzen drohen, wird er im Netz gefeiert. "Wie cool ist der denn bitte" oder "So viel Ehrlichkeit gibt es nur in Stuttgart" ist dort zu lesen.

Deutsche Bahn: Lokführer hat eine Grenze überschritten

Bei der Deutschen Bahn findet man das Ganze weniger lustig. "Die Durchsagen des Lokführers überschreiten eindeutig eine Grenze", wird eine Sprecherin der Deutschen Bahn vom "Stern" zitiert. Sie führt gegenüber dem Magazin weiter an. "Wir arbeiten den Fall intern aktuell auf und bitten um Verständnis, dass wir uns zu möglichen Schritten derzeit nicht äußern können." Auch der Chef der Stuttgarter S-Bahn musste sich nach dem Fall dazu äußern. "Etwa ein Fünftel dieser Triebwagen stehen derzeit in der Werkstatt in Plochingen und können nicht eingesetzt werden", zitiert ihn der "Stern". Hersteller Alstom arbeite an der Behebung der Störungen, wofür unter anderem ein Software-Update erforderlich sei. "Für die Einschränkungen entschuldigen wir uns nochmals ausdrücklich bei unseren Fahrgästen." (VOL.AT)