Deutscher fuhr mit 4,8 Promille Auto mit Vorarlberger Kennzeichen

Ein 69-jähriger Niedersachse ist am Dienstag in seinem Heimatbundesland mit einem Auto mit Vorarlberger Kennzeichen im Vollrausch erwischt worden.

Wie regionale Medien berichteten, hatten Zeugen beobachtet, wie der Mann mit dem Wagen herumfuhr, und die Polizei verständigt. Die Beamten entdeckten den Mann schlafend auf einem Wohnmobilparkplatz in Neuharlingersiel an der Nordsee in Ostfriesland.