Deutscher Benzin-Betrüger von der Polizei gesucht

32 Anzeigen gibt es bereits gegen einen 69-jährigen Deutschen, der sich mit immer derselben Betrugsmasche Geld von Passanten Bargeld erschleicht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bereits am Montag, den 14.06.2021, täuschte ein 69-jähriger deutscher Staatsbürger in Bregenz auf dem Seestadtareal-Parkplatz gegenüber einer Passantin vor, kein Benzin mehr für die Heimreise nach Deutschland zu haben. Er bat die Frau, ihm fünf bis zehn Euro für ein paar Liter Benzin zu geben. Am vergangenen Montag, den 05.07.2021, sprach der selbe Mann die gleiche Passantin erneut wegen demselben Anliegen an. Die angesprochene Passantin vermutete eine Betrugsmasche und verständigte daraufhin die Polizei.