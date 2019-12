Deutsche vertrauen Macron eher als Merkel und Kurz

Die Deutschen vertrauen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einer Umfrage zufolge mehr als ihrer Kanzlerin Angela Merkel. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag unter Berufung auf eine Befragung des Instituts Kantar. Dahinter folgt ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

In der Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, ihr Vertrauen in Merkel sei "eher groß", während 44 Prozent sagen, es sei "eher klein". Macron wurde von 57 Prozent positiv und von 32 Prozent negativ bewertet, elf Prozent wollten sich nicht festlegen.