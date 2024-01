Deutsche in Amerika: Fünf Dinge, die sie an Deutschland ändern würde

Felicia, bekannt als Feli, zog 2016 von München nach Cincinnati, Ohio, und teilt nun die fünf Dinge, die sie an Deutschland ändern würde, nachdem sie sieben Jahre in den USA gelebt hat und ihre Perspektive sich dadurch verändert hat.

Seit ihrem Umzug von München nach Cincinnati, Ohio, im Jahr 2016 hat Felicia, die sich Feli nennt, viele Veränderungen in ihrer Wahrnehmung der deutschen Kultur und des Systems erlebt.

Felis Erfahrungen und Veränderungen

Ihre Erfahrungen in den USA haben dazu geführt, dass sie einige Aspekte Deutschlands, die sie früher für selbstverständlich hielt, jetzt besonders schätzt. Gleichzeitig hat sie Aspekte Amerikas kennengelernt, die sie an Deutschland vermisst.

Die fünf Veränderungswünsche

Feli bemerkt, dass der Kundenservice in den USA aufmerksamer ist als in Deutschland. Als zweites kritisiert Feli die deutsche Bürokratie. Sie beschreibt das System als veraltet und ineffizient, insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung.

Feli empfindet eine allgemein negativere Lebenseinstellung in Deutschland im Vergleich zu den USA. Das deutsche Schulsystem hält Feli für überholt und reformbedürftig. Sie kritisiert die Dreigliedrigkeit des Systems und die Unterschiede zwischen den Bundesländern, die den Wechsel zwischen Schulen erschweren.

Abschließend erwähnt Feli die Praxis in den USA, Kunden kostenloses Wasser in Restaurants anzubieten – ein Kontrast zu deutschen Restaurants, wo Wasser in Flaschen verkauft wird.