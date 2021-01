Deutlicher Rückgang bis Freitagmittag

Die Zahl der aktiv Infizierten in Vorarlberg sank bis Freitagmittag um 128 Personen.

Stand Freitag 12 Uhr: 38 Menschen sind am Freitag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem standen 166 Genesungen gegenüber.

Situation in den Spitälern

Die Situation an den Spitälern blieb stabil. Von den gesamt 59 Intensivbetten im Land waren am Freitag 34 belegt, 14 davon mit Covid-19-Patienten, so die Krankenhausbetriebsgesellschaft. Damit standen 25 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung.