Deutlicher Anstieg im Beschäftigungsabbau: Österreichs Industrie in der Krise

Die anhaltende Nachfrageschwäche vertieft die Rezession in der Industrie, geht aus dem Bank Austria EinkaufsManagerIndex vom September hervor.

Tiefpunkt könnte bald erreicht sein

"Österreichs Industriebetriebe erwarten in den kommenden zwölf Monaten deutliche Produktionsrückgänge. Einige Details der aktuellen Umfragedaten lassen jedoch darauf schließen, dass der Tiefpunkt der Industriekonjunktur bald erreicht sein dürfte. Das Tempo des Produktionsrückgangs war im September deutlich geringer als im Frühsommer", so UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer heute in einer Aussendung. Und er warnt: Der Abbau der Beschäftigung in der heimischen Industrie nahm deutlich Fahrt auf.