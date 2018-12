Deutlicher Anstieg der Privatinsolvenzen in Vorarlberg

2018 gab es im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Privatinsolvenzen. Die Zahl der Firmenkonkurse blieb laut Kreditschutzverband 1870 (KSV) konstant.

Firmenkonkurse konstant

Die Zahl der Firmenkonkurse blieb mit 123 Fällen konstant (2017 waren es 122). Zwei große Vorarlberger Betriebe mussten 2018 das Handtuch werfen. Im Frühjahr meldete die Zech Gruppe Konkurs an, die Schulden betrugen 11 Millionen Euro. Auch die trend fashion textil GmbH wurde 2018 insolvent, hier waren es etwa 6,6 Millionen Euro an Schulden. So stiegen die Passiva im Land von 38 Millionen auf 49 Millionen Euro an.