Deutlicher Anstieg bei Privatinsolvenzen

Die Anzahl von Firmeninsolvenzen hat im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode hochgerechnet stagniert.

Erwartet wurden 2.595 (+0,8 Prozent), eröffnet wurden mit 1.535 praktisch gleich viel wie voriges Jahr mit 1.531. Privatinsolvenzen gab es hingegen wegen neuer Insolvenzregeln wie erwartet viel mehr. So wurden mit 5.519 um 86 Prozent mehr Schuldenregulierungsverfahren eröffnet.

“Da werden Sie sich denken ‘na bumm’, schließlich haben sich auch die Verbindlichkeiten mit einem Plus von 213 Prozent sogar mehr als mehr als verdreifacht”, sagte KSV-1870-Experte Hans-Georg Kantner zu den Privatinsolvenzzahlen am Dienstag vor Journalisten in Wien. “Dieser ‘Rums’ ist aber zu relativieren”, sagte der Fachmann, denn 2017 gab es aufgrund des Bekanntwerdens neu geplanter Regelungen respektive Vereinfachungen beim Privatkonkurs eine starke Zurückhaltung bei den Anträgen, erinnerte Kantner. Vor allem auch ehemalige Unternehmer mit besonders hohen Schulden dürften sich zurückgehalten haben und nun für die immensen Zuwächse sorgen.