Deutlich über 30 Grad: Aufs Ländle rollt eine Hitzewelle zu

Es wird heiß in ganz Österreich und auch in Vorarlberg: Heute beginnt die angekündigte Hitzewelle, in den kommenden Tagen klettern die Temperaturen immer weiter.

Blauer Himmel, Sonne satt und sommerliche Temperaturen: Das Wetter in der ersten Ferienwoche lässt nichts zu wünschen übrig. Nun beginnt allerdings eine Hitzewelle im Ländle. Schon am Donnerstag soll laut Prognose die 30-Grad-Marke überstiegen werden. Nur am Freitag wird es nochmals etwas moderater, bevor die Temperaturanzeige am Wochenende wieder steigt.

Mittwoch

Der Hochdruckeinfluss nimmt zu. Es wird heute Mittwoch ein strahlend sonniger Tag mit steigenden Temperaturen. Nachmittags machen sich ein paar harmlose Wolkenfelder über den Berggipfeln bemerkbar. Höchstwerte: 26 bis 31 Grad.

Donnerstag

Hochdruckeinfluss unter Westströmung. Der Donnerstag beginnt stark bewölkt, ausgedehnte Wolken liegen über Vorarlberg. Die Wolkenfelder lockern auf und tagsüber scheint zeitweise die Sonne. Bis zum Abend hin ziehen die Wolken ab, der Himmel wird gering bewölkt. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich und übersteigen die 30-Grad-Marke. Tiefstwerte: 14 bis 18 Grad, Höchstwerte: 27 bis 33 Grad.

Freitag

Im Bereich einer schwachen Front dürfte der Freitag leicht unbeständig verlaufen. Zunächst ist es zwar freundlich, jedoch ziehen bald immer dichtere Wolken mit eventuell lokalen Schauern herein. Nachmittags trocknet es wieder ab, die Sonne setzt sich durch. Tiefstwerte: 14 bis 19 Grad. Höchstwerte: 24 bis 29 Grad.