Deutlich mehr Genesene am Samstag in Vorarlberg

Der Samstag ging in Vorarlberg mit deutlich weniger aktiv positiven Coronafällen zu Ende, als noch am Freitag. Allerdings gab es auch fünf weitere Todesopfer.

In Vorarlberg sind damit bisher 68 Personen am oder mit dem Virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landes befanden sich am Samstag 184 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, 34 davon - einer weniger als am Donnerstag - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 14 frei, um drei weniger als tags zuvor. Ebenfalls keine große Veränderung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter. 117 waren positiv auf das Coronavirus getestet, 106 weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.