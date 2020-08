Designierte JVP-Obfrau startet Bundesländertour im Ländle

2017 war Claudia Plakolm mit 22 Jahren die jüngste Nationalratsabgeordnete, jetzt mit 25 Jahren wird sie voraussichtlich im November auf dem Bundeskongress zur neuen Bundesobfrau der JVP gewählt.

Die Oberösterreicherin Claudia Plakolm zog 2017 mit gerade einmal 22 Jahren erstmals für die ÖVP in den österreichischen Nationalrat ein und war damit die jüngste Abgeordnete. Mittlerweile musste sie diesen Titel an den NEOS Abgeordneten Yannick Shetty abgeben, allerdings ist sie in ihrer Heimatgemeinde nach wie vor die jüngste Gemeinderätin.