Desaster-Festival geht in die zweite Runde

2017 scheiterte das "Fyre Festival" spektakulär - jetzt startet der Organisator einen zweiten Versuch.

Idee im Gefängnis

Am Montag kündigte Billy McFarland in einem gut einmütigen YouTube-Video die Rückkehr des "Fyre Festival" an. Die Karten gingen bei Veröffentlichung in den Verkauf - die ersten 100 Tickets sind schon weg. Sieben Monate in Einzelhaft habe er an den Plänen für das Festival, das wieder in der Karibik stattfinden soll, gearbeitet. Stattfinden soll es Ende 2024 - auf der Homepage wird der 6. Dezember 2024 als Datum genannt.