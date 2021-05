Derzeit 503 bestätigte Corona-Fälle im Bregenzerwald und in Lustenau

Im Bregenzerwald und in der Marktgemeinde Lustenau sind am Samstag bis 16 Uhr nur wenige neue Corona-Fälle hinzugekommen.

Derzeit liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei insgesamt 503. Das sind um drei mehr als am Freitag. Gut gebucht bleiben die ausgebauten Testangebote. Allein am Samstag ließen sich im Bregenzerwald und in Lustenau bis 16 Uhr insgesamt 2.056 Personen testen. Für die Region Bregenzerwald besteht nach wie vor eine Ausreisetestverpflichtung. Darüber hinaus gelten für zwölf Bregenzerwald-Gemeinden und die Marktgemeinde Lustenau zusätzliche Schutzmaßnahmen mit einer Test- und Maskenpflicht an bestimmten öffentlichen Plätzen, die stark frequentiert sind.