Derbytime in der Vorarlberghalle: VEU Feldkirch trifft auf Dornbirner EC

Die Ö Eishockey Liga nimmt am Wochenende so richtig Fahrt auf. Am Sonntag gibt’s zum Wochenend-Ausklang das Vorarlberger Derby zwischen der VEU Feldkirch und Liganeuling Dornbirner EC. Das zweite Vorarlberger Derby zwischen dem SC Hohenems und der VEU Feldkirch musste verschoben werden.

Die VEU Feldkirch empfängt in der Vorarlberghalle den Liganeuling Dornbirner EC. Die jungen Cracks der Bulldogs mussten beim Auftakt gegen Kufstein Lehrgeld bezahlen. DEC-Head Coach Pavel Takac weiß, dass noch viel Arbeit auf sein Team wartet: "Für uns wird es keine leichten Gegner geben. Das wissen wir. Für das erste Spiel bin ich zufrieden, dennoch müssen wir hart an uns arbeiten. Wir wissen jetzt, wo wir stehen und was wir machen müssen, um erfolgreich und besser zu werden. Wir sind das jüngste Team in dieser Liga und werden schnell lernen, besser zu werden. Die nächste Gelegenheit dazu bekommen wir am Sonntag bei der VEU Feldkirch." Die Montfortstädter mussten beim ÖEL-Eröffnungsspiel am vergangenen Freitag eine 1:4-Niederlage beim HC Kufstein hinnehmen.