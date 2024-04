Derbytime im Bezeggstadion

Andelsbuch empfängt Tabellenführer Rotenberg.

Andelsbuch. Die Kicker vom FC Oberhauser & Schedler Bau Andelsbuch laden zum zweiten Mal innerhalb einer Woche zu einem Derby in der VN.at-Eliteliga. Am vergangenen Samstag kreuzte die Elf von Trainer René von der Thannen mit dem FC Sohm Alberschwende die Klingen. Die Partie endete nach einem spannenden Verlauf mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis. Für die Treffer zeichneten Thomas Dorner (79.) für die Hausherren beziehungsweise Sebastian Ilmer (19.) für die von René Fink gecoachten Gäste verantwortlich. Die Mittelwälder rangieren damit weiterhin auf Rang elf, Alberschwende übergab die „Rote Laterne“ an die Amateure von Austria Lustenau.