Derbytime im Andelsbucher Bezeggstadion

Die Mittelwälder empfangen am Samstag um 16 Uhr den FC Alberschwende.

Für die Alberschwender setzte es in den vergangenen vier Partien drei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende musste man sich den Austria Lustenau Amateuren zuhause nach einer 2:1-Pausenführung noch mit 2:3 geschlagen geben. Für die Treffer der Wälder zeichneten Jan Gmeiner (26.) sowie Christoph Sohm (43.) verantwortlich. „Im Moment vergeben wir zu viele Chancen, deshalb schmerzt diese Niederlage natürlich besonders“, so Goran Milovanovic. Im Derby fehlt Kilian Sohm, Esref Demircan ist fraglich. Beide laborieren an Verletzungen. Dafür ist Standard-Goalie Julian Hinteregger wieder mit von der Partie.