Derbysieg für SSV Dornbirn/Schoren gegen Feldkirch

Jugend gewinnt gegen Routine mit 25:20 und feiert den Prestigeerfolg

Sechzehnter Triumph im ewigen Vorarlberger Handballderby in der Frauen Women Liga Austria. SSV Dornbirn Schoren hat mit 25:20 gegen BW Feldkirch in der vollbesetzten Messehalle die Nase vorne

Nach der Pause schien es, dass es ein Kopf an Kopf-Rennen bis zum Schluss geben würde, denn Laura Seipelt schoss in der 36. Minute den Ausgleich zum 16:16.

Sechs Spielminuten später stand es 18:17. Ab diesem Zeitpunkt gab es eine Torsperre für die Montfortstädterinnen. SSV-Torfrau Andjela Roganovic ließ keinen Treffer mehr zu und die Angriffsmaschinerie rund um Adriana Marksteiner startete einen sensationellen 7:0 Lauf zum 25:17. Hier zeigten die Messestädterinnen, dass sie konditionell, athletisch und spielerisch in guter Form sind. Die Gäste scheiterten in dieser Phase zudem an vielen Eigenfehlern und an einer schlechten Chancenauswertung. Fünf Minuten vor Schluss, als das Spiel längst entschieden war, gelang den Feldkircherinnen noch drei Tore zum Endstand von 25:20.

„Wir hatten großen Respekt vor den Feldkircherinnen und wir wussten, dass wir nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewinnen können. Dies ist uns heute gelungen. Danke auch an die Dornbirner Fans, welche uns lautstark unterstützt haben“, so Toptorschützin (9 Tore) Adriana Marksteiner.

Hier feierten die U16-Spielerinnen Martina und Valeria Maksimovic, sowie Nikolina Todorovic ihr U18 Debüt. In einem ausgeglichenen Spiel führte Feldkirch ab der zweiten bis zur 55. Spielminute. Bezeichnenderweise sorgten dann die Debütantinnen in den letzten Spielminuten für die entsprechenden Akzente und drehten das Spiel zum 21:19. „Wir hatten in dieser Woche einige Ausfälle und so haben drei Spielerinnen der U16 ihre Chance bekommen und diese überragend genutzt“, so Co-Trainer Emanuel Ditzer.