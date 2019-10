Derbykrimi in der Overtime an EC Bregenzerwald

6:5-Erfolg der Wälder gegen VEU Feldkirch in der österreichischen Meisterschaft

Beim Derby am Mittwochabend hieß es für die Wälder alles oder nichts. Bei einem Sieg besteht weiterhin die schwindend geringe Chance auf den zweiten Platz in der West Gruppe. Dementsprechend motiviert gingen Daniel Ban und Co. ans Werk. Die ersten Akzente kamen allerdings vonseiten der Feldkircher, genauer gesagt von deren ersten Linie. Erst vergab Soudek, dann fand Stanley in Karlo Skec seinen Meister. In einem Befreiungsschlag liefen die Wälder auf das Tor von Kühne. Söder legte Marcel Wolf vor, der das Hartgummi über die Schulter des gegnerischen Goalies in die Maschen beförderte. (4.) Die VEU drückte sofort auf den Ausgleich und feuerte im ersten Drittel 16 Schüsse auf Skec. Grund zum Jubeln gab es vor der Eisreinigung dennoch nur für die Wälder Fans. Jonas Kutzer erhöhte auf Zuspiel von Kai Fässler und Tobias Fender auf 2:0. (11.)

Die Montfortstädter blieben auch nach der zweiten Pause brandgefährlich. So war es nur eine Frage der Zeit, dass die VEU eine Strafe gegen die Wälder in ein Tor ummünzte. In der 55. Minute war es so weit, Gehringer verkürzte in Überzahl. Soudek komplettierte seinen Hattrick kurz darauf, das Derby ging in die Overtime. Hier avancierte sich Sam Antonitsch zum Gamewinner. Der Stürmer fing den Pass von Vogelaar direkt an der blauen Linie ab, legte ihn sich selbst auf und tänzelte Divis zum 6:5 Endstand aus. Kai Fässler zeigte sich sichtlich erleichtert: “Ich habe endlich das erste Saisontor geschossen. Das war gut fürs Selbstvertrauen und ich hoffe der Knopf geht endlich auf. In der Tabelle hilft uns der Sieg zwar nicht, aber ein Derby zu gewinnen ist immer schön.” Bereits am Samstag sind die Wälder wieder vor eigenem Publikum in der Alps Hockey League im Einsatz. Dabei ist die zweite Garnitur des österreichischen Rekordmeisters zu Gast. Das Spiel gegen die Klagenfurter beginnt um 19:30 Uhr im Messestadion.