Derby und Oktoberfest in Langenegg

Langenegg. Die Kicker vom Zima FC Langenegg müssen momentan eine bittere Pille nach der anderen schlucken. Nach der 0:6-Heimschlappe gegen Kufstein setzte es am vergangenen Wochenende gar eine „Zweistellige“. Kapitän Patrick Maldoner & Co.

mussten die Heimreise aus Anif mit einer 0:10-Packung antreten. „Es lief von Beginn an alles gegen uns – der Ausfall von Andreas Röser aufgrund einer Bänderverletzung, frühe Gegentreffer und ein Gegner, der sich in einen wahren Spielrausch steigerte. Da war einfach nichts zu holen“, so Trainer Klaus Nussbaumer. Damit sind die Wälder auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen.