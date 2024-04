Derby um die Nummer eins in Hinterwald

Der FC Bizau empfängt am Samstag den VfB Bezau, Rotenberg trifft auf Egg.

Bizau Wenn am kommenden Samstag, 20. April Schiedsrichter Zlatko Jurcevic um 16 Uhr die Vorarlbergliga-Partie zwischen dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau und dem Wälderhaus VfB Bezau anpfeift, handelt es sich nicht um ein normales Nachbarschaftsderby. Es geht nämlich auch um die Vormachtstellung im Hinterwald. In den bisherigen Saisonen hatten diese immer die Bizauer inne, heuer haben jedoch die Bezauer in der Tabelle ihre Nasen vorne.

Eine Leistungsstufe höher, in der VN.at-Eliteliga, steht am kommenden Wochenende ebenfalls wieder ein Wälderderby auf dem Programm. Der schon seit elf Spielen ungeschlagene Zima FC Rotenberg trifft am Samstag um 18 Uhr im Waldstadion Lingenau auf den FC Brauerei Egg. Die Vorderwälder mussten sich zuletzt mit einem 0:0 in Andelsbuch begnügen, wodurch die eben erst erlangte Tabellenführung schon wieder dahin war. Die Egger haben sich mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien in der Rückrunde von der hinteren Tabellenregion etwas abgesetzt. Aufgrund des 2:1-Sieges gegen den Herbstmeister Intemann FC Lauterach am vergangenen Spieltag wird die Batir-Elf sicherlich mit breiter Brust antreten.