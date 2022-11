Derby-Sieg für die Roten Teufel aus Hard

Der HC Hard feierte im Derby gegen Bregenz Handball einen 29:27-Auswärtssieg und verteidigte die Tabellenführung.

Nach dem Fußball-Derby am späten Nachmittag kam es am Abend auch in der Handball Liga Austria zum Vorarlberger Derby. Dabei empfing Bregenz Handball den in der Liga noch ungeschlagenen HC Hard. Daher gingen die Roten Teufel auch als Favorit in das heutige Derby. Die Hausherren erwischten jedoch den deutlich besseren Start und lagen nach gut zehn Minuten bereits mit 8:3 voran. Doch die Harder kämpften sich immer besser in die Partie und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich. Am Ende ging es sogar mit einem knappen 13:14 für Hard in die Pause.