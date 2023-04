Derby Rapid vs Austria, Sturm in Klagenfurt, Salzburg gegen LASK

Drei interessante Duelle gibt es am Sonntag in der Ö-Bundesliga-Meistergruppe.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 3. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs LASK Linz

FC RB Salzburg – LASK Linz Sonntag 14.30 Uhr;

FC Salzburg – LASK Linz Sonntag, 16.04.2023, 14:30 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den LASK ungeschlagen (8S 2U) – zuvor nur von November 2007 bis April 2011 so lange (damals sogar 13 BL-Spiele).

Der FC Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (17S 5U). 22 ungeschlagenen BL-Spiele in Folge gelangen Salzburg zuletzt von Mai bis Dezember 2019 (17S 5U), mehr nur von Dezember 2012 bis November 2013 (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 38 Heimspielen ungeschlagen (30S 8U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984). Salzburg ist in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (17S 4U).

Der LASK verlor nur eines (0:1 beim SK Rapid Wien in Runde 15) der ersten 12 Auswärtsspiele dieser Saison der Bundesliga (5S 6U). Das gelang den Linzer Athletikern seit BL-Gründung zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 12 BL-Auswärtsspiele der Saison ungeschlagen absolviert wurden (damals 11S 1U).

LASK-Keeper Alexander Schlager absolvierte in der Bundesliga 149 Spiele im LASK-Tor (70S 39U 40N – 48 zu-null-Spiele). Nur Klaus Lindenberger (283) absolvierte im LASK-Tor mehr BL-Spiele als Schlager, allerdings blieb Schlager anteilig in mehr Spielen ohne Gegentor (32% zu 31%) und ging eindeutig häufiger als Sieger vom Platz als Lindenberger (47% Siegquote zu 39%).

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs Sturm Graz

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz Sonntag 14.30 Uhr;

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz Sonntag, 16.04.2023, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der SK Austria Klagenfurt gewann am 19. Spieltag mit 2:1 auswärts beim SK Sturm Graz. Das war der erste Sieg der Kärntner gegen die Steirer in der Bundesliga nach zuvor fünf Niederlagen am Stück.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga zwei der vier Heimspiele im Jahr 2023 und damit fehlt den Kärntner nur noch ein Sieg auf die BL-Heimsiege im Jahr 2022 (3 in 15 Heimspielen). Allerdings verlor der SK Austria Klagenfurt bislang jedes der sechs Heimspiele in der Meistergruppe.

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga zwar nur drei der ersten 24 Spiele, kassierte aber zwei dieser drei Niederlagen nach 1:0-Führung – eine davon in Runde 19 gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2). Die Kärntner holten drei Siege nach 0:1-Rückstand – nur die WSG Tirol (4) in dieser BL-Saison mehr.

Der SK Sturm Graz gab 31 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr (wie Salzburg). Die Pressinglinie der Steirer startete im Schnitt 44,3 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser BL-Saison.

Der SK Sturm Graz kassierte 18 Gegentore in den ersten 24 Spielen – zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga nur 1997/98 auch so wenige (damals 16) und in dieser BL-Saison nur der FC Salzburg (16) weniger.

Der Ticker vom Spiel Rapid Wien vs Austria Wien

SK Rapid Wien – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr;

SK Rapid Wien – FK Austria Wien Sonntag, 16.04.2023, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (2S 7U) – wie zuletzt von 2011 bis 2013 (damals sogar 10 Spiele). Weiters feierte die Wiener Austria gegen Rapid zwei BL-Siege in Folge – wie zuletzt 2018/19. Drei BL-Siege in Folge gelangen dem FK Austria Wien in diesem Duell zuletzt in der Meistersaison 2012/13.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 10 Auswärtsspielen beim SK Rapid Wien ungeschlagen (4S 6U) – das gelang nie zuvor einem Team gegen die Hütteldorfer in der Bundesliga-Historie.

Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga 11 der ersten 24 Spiele und damit um ein Spiel mehr als in den 32 Spielen der regulären Vorsaison (10S). Weiters gewann Rapid 41% seiner Spiele in der Meistergruppe – nur Salzburg (79%) mit einem höheren Sieganteil in der Meistergruppe seit der Ligarefom.

Rapids Guido Burgstaller traf in seinen letzten sechs Heimspielen in der Bundesliga – erstmals. Eine derartige Heimtorserie hatte beim SK Rapid Wien zuletzt Hamdi Salihi 2009, er traf sieben Heimspiele in Serie (geteilter Rekord mit Zlatko Kranjcar 1988/89). Burgstaller erzielte neun Tore in BL-Heimspielen – Höchstwert in dieser BL-Saison.