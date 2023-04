Der Zufriedene ist glücklich

Außerbraz Auf den Tag genau vor 100 Jahren erblickte Maria Muhr, geb. Burtscher, in Radin, Haus Nr. 1, das Licht der Welt.

Ihren Mann Josef Muhr aus der Steiermark, der bei der Wehrmacht als Ausbildner tätig war, lernte sie durch seinen Bruder Johann, der bei den Berittenen aus der Steiermark stationiert war, kennen. Drei Jahre später, am 21. Juni 1943, gaben sie sich glücklich das Jawort in der Hl.-Kreuzkirche in Bludenz, wo die kirchliche Hochzeit stattfand.

Maria erzählt: „Den Hausstand gegründet haben wir in Grubs 1943, wo wir bis 1955 gewohnt haben und dann nach Radin ins eigene Haus gezogen sind. Wir hatten damals vier Kinder und nahmen auch noch ein Pflegekind auf, das mit unseren großgezogen wurde. Hans lebt jetzt in Australien und wir haben immer noch guten Kontakt zu ihm. Er sagt immer zu mir, du warst meine liebe Mama‘.“ Maria baute mit ihrem Mann zwei Häuser. In Radin hatten sie im Sommer wie im Winter das Haus voller Feriengäste. Als sie nach Außerbraz ins neue Haus zogen, kamen die Feriengäste, die die freundliche Art der beiden schätzten, natürlich mit. „Neben den Gästen habe ich noch in der Stückputzerei bei der Firma Getzner elf Jahre sehr gerne gearbeitet“, ergänzt Maria. „Natürlich habe ich auch etwas von der Welt gesehen. In meinem Leben war ich in Norwegen, der Türkei, in der Schweiz und Deutschland – aber Gäste hatte ich vom ganzen Kontinent.“