Der Zeitgeist

Wer Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) verstehen wolle, müsse bereit sein, noch einmal Lesen zu lernen: langsam und immer wieder, am besten laut, erfuhren wir von einem Kenner. Inhalt und Form stimmten nämlich bei Hölderlin wunderbar überein. Wir wandten ein, dass die Inhalte unserer Zeit leider vom Übel seien. Abgelutscht und ausgequetscht sei auch die Medienprosa. Es komme also noch ein formales Übel hinzu. Eine neue Form müsse her. Zu dreckigem Inhalt? Ja. Eine neue Form, so hofften wir, zwänge uns automatisch zu kreativer Wortbildung. Die Wirkung kann eine verblüffende sein. Hölderlin riet uns, beim Schreiben dreckiger Inhalte drum künftig den Hexameter anzuwenden. Dieses berühmte Klassische Versmaß könne den Volk vielleicht noch erreichen, wenn der noch fähig sei zu lesen und zu verstehen. Er hinterließ uns sein Klimagedicht „An den Äther“. Dann verschwand er. Wir studierten die Hexameter, lasen sie laut, immer wieder. Dann fingen wir den dreckigen Klima-Medienhype des Alltags ein und zwangen ihn in die klassische sechshebige Form. Das Ergebnis liegt vor. Die erste Silbe jeder Zeile ist kräftig zu betonen, fünf Hebungen folgen darauf. So entsteht statt gewohntem Ärger die Laune am Klima. Dichten kann heilen.