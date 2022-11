Der wohl coolste Schulausflug im Ländle

Ein Ausflug der besonderen Art: Einmal hinter die Kulissen von Antenne Vorarlberg blicken und hautnah erleben, wie Radio wirklich gemacht wird.

Wie entsteht eigentlich Radio?

Zusammen mit ANTENNE VORARLBERG-Moderatorin Sabine Hauer machten sich die Schüler auf die Spuren der Radioprofis. Die Jugendlichen erkundeten das Hauptquartier des Senders, lernten weitere Moderatoren persönlich kennen und bekamen spannende Geschichten über die vielfältige Arbeit beim Radio erzählt: Wie entsteht das Frühstücksradio? Wie kommt eine Meldung in der Redaktion an? Welche Aufgaben haben die Moderatoren? Und vor allem, was macht ihnen an der Arbeit im Radio besonders viel Spaß?