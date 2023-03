Der wohl beliebteste Schutzpatron Europas: Heute ist St. Patrick's Day!

Jährlich am 17. März wird der irische Bischof gefeiert - und mit ihm ganz Irland.

Der irische Bischof Patrick, geltend als der erste christliche Missionar vor Ort, ist seit Jahrhunderten der Schutzpatron der Republik. Bis heute wird jährlich sein (vermutlicher) Sterbetag am 17. März gefeiert. Viele andere europäische Länder haben den kultigen Brauch bereits übernommen und genießen am St. Patrick's Day irische Volksmusik, Guinness und grüne Accessoires. Das macht sogar vor dem Adel nicht Halt: Bei der großen parade in Dublin am Freitag genossen auch der britische Kronprinz William und Ehefrau Kate ein frisch gezapftes Stout.