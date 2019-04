Der Weisse Rausch live

Am Ostersonntag steht auch das Kultrennen "Der Weisse Rausch" auf dem Programm. VOL.AT berichtet live aus St. Anton am Arlberg.

Wenn die letzte Gondel ihren Weg ins Tal gefunden hat, geht es am Ostersonntag, den 21. April 2019, in St. Anton am Arlberg erst richtig los. Beim Kultrennen „Der Weisse Rausch“ stellen sich 555 Teilnehmer aus den verschiedensten Ecken der Welt einer neun Kilometer langen Strecke, die es in sich hat. Auf dem Weg ins Tal warten so einige Herausforderungen auf die Athleten. Angefangen mit einem draufgängerischen Massenstart um 17 Uhr, bei dem sich die Sportler von der Valluga in einen immer enger werdenden Kessel stürzen, über einen kräfteraubenden Anstieg von 37 Höhenmetern, bis zu den buckeligen Pistenverhältnissen. Last but not least erwarten sie einige tückische Hindernissen kurz vor der Ziellinie. Mit welcher Gerätschaft sich die Damen und Herren die anspruchsvolle Piste hinunterstürzen, entscheidet jeder selbst: Von Skiern über Snowboards, Kurzski, Telemark- und Mono-Skiern ist alles erlaubt. Die Spitzenathleten bestreiten das Rennen in weniger als neun Minuten, wer die Ziellinie nach rund 20 Minuten überquert, zählt noch zum guten Durchschnitt.