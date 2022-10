Der Wald als spannender Lernort

BORG-Schüler setzen sich mit wichtigen Wald-Themen auseinander.

Egg. Bei einem interessanten Lehrausgang im Rahmen des Wahlpflichtgegenstands Biologie waren Schülerinnen und Schüler des BORG Egg mit Waldaufseher Rafael Fetz im Forst unterwegs. Die Waldbegehung fand in „Pfarrers Wold“ statt.

Die Schutz- und Nutzfunktion ist in „Pfarrers Wold“ besonders deutlich. Am Beispiel des hier schon gesichteten Bibers wurde den interessierten Gymnasiasten auch die Funktion Lebensraum nähergebracht. Dem regnerischen Wetter entsprechend wies Rafael Fetz auch auf die enorme Bedeutung des Waldes als Wasserspeicher und Hochwasserschutz hin. Auch auf die unterschiedlichen heimischen Baumarten wurde eingegangen sowie an konkreten Beispielen Verbreitung, Wachstum und hemmende Faktoren erklärt.