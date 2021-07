Der Vizekapitän und Dauerbrenner geht von Bord

Fast zwei Jahrzehnte spielte der Verteidiger für seinen Stammklub aus dem Hofsteig.

Zwei Jahrzehnte spielte Eigenbau Nebojsa Balsic für den VN.at Eliteligaklub Meusburger FC Wolfurt. Eine wahre Vereinslegende hängt nun seinen Schuhe an den Nagel. Der Vizekapitän mit der Nummer vier bewiese Vereinstreue und war als linker Verteidiger stets fix gesetzt. 362 Meisterschaftsspiele bestritt der 35-jährige Serbe für die Hofsteig-Elf. Damit liegt er in der ewigen Vereins-Statistik hinter Thomas Fetz und Klaus Leitenbauer an der dritten Stelle. Der Höhepunkt in seiner Karriere war der Meistertitel in der Vorarlbergliga mit dem verbundenen Aufstieg in die Eliteliga Vorarlberg.