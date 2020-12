Der vierte Advent steht im Zeichen von Maria

Diesen Sonntag erzählt uns die Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen, Hildegard Brem, ihre Gedanken zum Advent mit speziellem Bezug auf den vierten Adventssonntag.

In der Liturgie wird den Adventssonntagen bestimmte Themen zugewiesen. So sieht der erste Adventsonntag entweder zurück oder schaut voraus auf das Ende der Welt. Der zweite und dritte Adventssonntag liegt im Zeichen von Johannes des Täufers. "Und am vierten Adventssonntag geht es immer um Maria", erläutert Mutter Hildegard die Bedeutungen der Adventssonntage.