Der vergessene Held Carl Lutz

Seiner Zeit wurde Carl Lutz angeprangert, heute wird er als "Gerechter unter den Völkern" geehrt. Der Schweizer Diplomat hat dies vor allem seiner Stieftochter Agnes Hirschi zu verdanken.

Der Schweizer Diplomat Carl Lutz war 1944/45 Vizekonsul der Schweizer Botschaft in Budapest. Dort wurde er Zeuge der Deportation ungarischer Juden durch die deutschen Besatzer und deren Helfer. Ihm gelang es, bis zu 62.000 Juden mit Schutzbriefen auszustatten und sie so vor dem Tod zu bewahren. Diese wäre jeder zweite Jude Ungarns gewesen.

Getadelt, dann geehrt

Da er dabei seine Kompetenzen überschritt, fiel er in der Heimat in Ungnade. Während die Eidgenossenschaft seine Tat lang ignorierte, wurde er bereits 1964 in Yad Vashem als "Gerechter unter den Völkern" geehrt.