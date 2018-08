Der ultimative Härtetest für 700 Athleten vom Bodensee nach Lech

Im Mittelpunkt vom 7. Trans Vorarlberg Triathlon von Bregenz in den Nobelskiort Lech steht das große Duell zwischen Titelverteidigerin Yvonne van Vlerken und Erzrivalin Bianca Steurer. VOL.AT tickert live vom Start bis ins Ziel.

Pünktlich um acht Uhr fällt am Sonntag im Strandbad Bregenz der Startschuss zum legendären Kultevent. 1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee machen den Auftakt des Dreikampfs. Nach dem Wasserausstieg geht es vorbei an der imposanten Festspielbühne in die Wechselzone. Es folgen 93 Kilometer Radfahren durch den Bregenzerwald auf den Hochtannbergpass nach Lech. Aufgrund einer Baustelle zweigen die Radfahrer dieses Mal im Ortszentrum Lingenau in Richtung Großdorf nach Egg ab. Rund 2000 Höhenmeter fordern die Triathleten am Rad bis an ihre Grenzen heraus. Den Abschluss bildet ein zwölf Kilometer langer Crosslauf in Lech, der Sieger wird gegen 11.30 Uhr im Zielgelände beim Schlosskopfparkplatz erwartet.