Der ultimative Guide zum Thema Sonnenschutz

Mit LSF 50 wird man nicht braun

Falsch! Man wird sehr wohl braun, jedoch etwas langsamer. Das ist gesünder für die Haut, weil sie sich besser an die Sonne gewöhnen kann. Der LSF bestimmt außerdem, wie lange man in der Sonne bleiben kann. Das heißt, ein LSF 50 verlängert die Eigenschutzzeit 50 mal. Eine hellhäutige Person, die es nur zehn Minuten ungeschützt in der Sonne aushält, kann ausschließlich mit LSF 50 (verlängert den Schutz um 500 Minuten) den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Wenn diese Person nur zwei Stunden in der Sonne liegen möchte, reicht dafür auch LSF 15.